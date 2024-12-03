Передача прав на программы для ЭВМ на УСН будет без НДС

Если доход компании на УСН за 2024 год превысил 60 млн рублей, то с 2025 года она будет платить НДС. Но все НДС-льготы по статье 149 НК действуют.

В частности, будет льгота по НДС при передаче неисключительных прав на использование программы для ЭВМ. Но есть условие – такая программа должна быть включена в реестр российского ПО.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.10.2024 № 03-07-11/102882.

Реестр российского ПО – здесь.

Ранее об условиях освобождения от НДС неисключительных прав на ПО рассказывало УФНС по г. Москве в письме от 21.03.2024 № 16-17/035051@, Минфин — в письме от 12.07.2024 № 03-07-07/65097.

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