На конец 2024 года с АУСН работают 11 банков: список

Вот перечень уполномоченных кредитных организаций на конец 2024 года, работающих с АвтоУСН:
ИНН
ОГРН
Наименование
Дата включения в реестр
2204000595
1022200525841
АО КБ «Модульбанк»
23.06.2022
7707083893
1027700132195
ПАО Сбербанк
27.06.2022
7728168971
1027700067328
АО «Альфа-Банк»
27.06.2022
7744000912
1027739019142
ПАО «Промсвязьбанк»
28.06.2022
7710140679
1027739642281
АО «ТБанк»
26.07.2022
7702070139
1027739609391
ПАО Банк ВТБ
10.08.2022
1653001805
1021600000124
ПАО Акционерный коммерческий банк
03.11.2022
6027006032
1026000001796
ООО «БЛАНК БАНК»
09.01.2023
9721194461
1237700005157
ООО «Банк Точка»
13.03.2023
7725114488
1027700342890
АО «Россельхозбанк»
24.04.2023
7733043350
1027739296584
ПАО «СДМ-Банк»
12.08.2024
Этот перечень приведен на сайте ФНС.
На АУСН доходы и расходы определяют по данным не только ККТ и сведений, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете, но и по информации от уполномоченных банков. К тому же им передана часть функций налоговых агентов по НДФЛ.
Не позднее 7-го числа следующего месяца плательщику АУСН следует проверять, правильно ли банк разметил операции, на основе которых будет рассчитан налог. По нашим сведениям, с этим и не только, банки справляются с разным успехом.
Всю деятельность можно вести не только через личный кабинет налогоплательщика, но и через специальные кабинеты банков. Выплата зарплаты сотрудникам, расчет НДФЛ, уплата налогов в составе ЕНП – часть этих функций банк берет на себя.
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