АУСН

На конец 2024 года с АУСН работают 11 банков: список

У бизнеса, применяющего АУСН, расчетные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках.

Вот перечень уполномоченных кредитных организаций на конец 2024 года, работающих с АвтоУСН:

ИНН

ОГРН

Наименование

Дата включения в реестр

2204000595

1022200525841

АО КБ «Модульбанк»

23.06.2022

7707083893

1027700132195

ПАО Сбербанк

27.06.2022

7728168971

1027700067328

АО «Альфа-Банк»

27.06.2022

7744000912

1027739019142

ПАО «Промсвязьбанк»

28.06.2022

7710140679

1027739642281

АО «ТБанк»

26.07.2022

7702070139

1027739609391

ПАО Банк ВТБ

10.08.2022

1653001805

1021600000124

ПАО Акционерный коммерческий банк
«АК БАРС»

03.11.2022

6027006032

1026000001796

ООО «БЛАНК БАНК»

09.01.2023

9721194461

1237700005157

ООО «Банк Точка»

13.03.2023

7725114488

1027700342890

АО «Россельхозбанк»

24.04.2023

7733043350

1027739296584

ПАО «СДМ-Банк»

12.08.2024

Этот перечень приведен на сайте ФНС.

На АУСН доходы и расходы определяют по данным не только ККТ и сведений, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете, но и по информации от уполномоченных банков. К тому же им передана часть функций налоговых агентов по НДФЛ.

Не позднее 7-го числа следующего месяца плательщику АУСН следует проверять, правильно ли банк разметил операции, на основе которых будет рассчитан налог. По нашим сведениям, с этим и не только, банки справляются с разным успехом.

Всю деятельность можно вести не только через личный кабинет налогоплательщика, но и через специальные кабинеты банков. Выплата зарплаты сотрудникам, расчет НДФЛ, уплата налогов в составе ЕНП – часть этих функций банк берет на себя.

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