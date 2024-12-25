На конец 2024 года с АУСН работают 11 банков: список

У бизнеса, применяющего АУСН, расчетные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках.

Вот перечень уполномоченных кредитных организаций на конец 2024 года, работающих с АвтоУСН:

ИНН ОГРН Наименование Дата включения в реестр 2204000595 1022200525841 АО КБ «Модульбанк» 23.06.2022 7707083893 1027700132195 ПАО Сбербанк 27.06.2022 7728168971 1027700067328 АО «Альфа-Банк» 27.06.2022 7744000912 1027739019142 ПАО «Промсвязьбанк» 28.06.2022 7710140679 1027739642281 АО «ТБанк» 26.07.2022 7702070139 1027739609391 ПАО Банк ВТБ 10.08.2022 1653001805 1021600000124 ПАО Акционерный коммерческий банк

«АК БАРС» 03.11.2022 6027006032 1026000001796 ООО «БЛАНК БАНК» 09.01.2023 9721194461 1237700005157 ООО «Банк Точка» 13.03.2023 7725114488 1027700342890 АО «Россельхозбанк» 24.04.2023 7733043350 1027739296584 ПАО «СДМ-Банк» 12.08.2024

Этот перечень приведен на сайте ФНС.

На АУСН доходы и расходы определяют по данным не только ККТ и сведений, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете, но и по информации от уполномоченных банков. К тому же им передана часть функций налоговых агентов по НДФЛ.

Не позднее 7-го числа следующего месяца плательщику АУСН следует проверять, правильно ли банк разметил операции, на основе которых будет рассчитан налог. По нашим сведениям, с этим и не только, банки справляются с разным успехом.

Всю деятельность можно вести не только через личный кабинет налогоплательщика, но и через специальные кабинеты банков. Выплата зарплаты сотрудникам, расчет НДФЛ, уплата налогов в составе ЕНП – часть этих функций банк берет на себя.