⌚ Внимание! Важная информация для всех посетителей VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»

Уважаемые участники, убедительная просьба, в момент регистрации при себе иметь распечатанный билет VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего» или штрих-код на мобильном устройстве для своевременного и беспрепятственного прохождения регистрации.
Если вы заблудились, не нашли парковку или не можете найти вход, пишите или звоните Event-менеджеру Даниилу Рощину +79854156312.
Смотрите, кто из спикеров выступает 5 декабря и 6 декабря, а также как добраться.
Всех ждем!
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