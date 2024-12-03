⌚ Внимание! Важная информация для всех посетителей VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»

5 декабря в 9:00 начнется регистрация на конференцию, первый спикер начет выступление ровно в 10:00!

Уважаемые участники, убедительная просьба, в момент регистрации при себе иметь распечатанный билет VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего» или штрих-код на мобильном устройстве для своевременного и беспрепятственного прохождения регистрации.

Если вы заблудились, не нашли парковку или не можете найти вход, пишите или звоните Event-менеджеру Даниилу Рощину +79854156312.

Смотрите, кто из спикеров выступает 5 декабря и 6 декабря, а также как добраться.

Всех ждем!