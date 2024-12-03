❗️ Идем на VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Бухгалтер будущего». Как нас найти

Осталось меньше двух дней до «VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего». Рассказываем про локацию и как ее найти.

Уже начало декабря, а значит — «VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего» совсем близко. Осталось меньше двух дней до главного мероприятия зимы. Если вы не можете приехать, то подключайтесь к онлайн-трансляции! Получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров. Купить онлайн-билет.

Конференция пройдет по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, дом 2, 1 этаж гостиницы Novotel City.

Как добраться на общественном транспорте

Как найти: по ссылке можно построить маршрут к Novotel Moscow City самостоятельно. На наш взгляд, проще всего доехать до станции Москва-Сити на МЦК (Московское центральное кольцо).

Станция открытая, но ее защищают зеленые большие щиты. Вам надо выходить в стороны выходов № 2-6.

Вот схема, по которой понятно куда идти, когда вы вышли из метро. Дорога от метро до отеля займет примерно 5-7 минут.

Вот так выглядит Novotel Moscow City. Вам сюда.

Как добраться на автомобиле

Территория ММДЦ «Москва-Сити» включена в перечень городских парковок закрытого типа, администрируемых ГКУ «АМПП». Для заезда вам нужен КПП 4. Он находится со стороны Пресненской набережной.

Въезды на территорию ММДЦ «Москва-Сити» оборудованы системой считывания госномера автомобиля. Шлагбаум поднимется автоматически, для этого госномер должен быть чистым и читаемым. Если шлагбаум не поднялся, необходимо взять билет или приложить карту «Тройка»/банковскую карту и использовать их в качестве парковочного билета.

Тарифы:

Оплата производится с 1-й минуты по тарифу: с 07:00 до 00:00 – 600 ₽ первый час, со 2-го часа – 900 ₽/час (действует с 01.06.2024), с 00:00 до 07:00 – 400 ₽/час. Неполный час оплачивается как полный. Время на выезд с парковки после оплаты – 10 минут. Компенсация при утере парковочного билета – 5 000 ₽ и плата за фактическое время размещения За выезд с территории ММДЦ «Москва-Сити» без оплаты – штраф в размере 5 000 рублей + оплата пребывания.

Как оплатить парковку:

В приложении «Парковки России» по госномеру или номеру парковочного билета.

На стойках выезда – безналичный расчет.

В терминалах оплаты – безналичный расчет.

Для такси: бесплатно первые 20 минут после въезда при наличии лицензии Москвы и Московской области и (или) активного заказа.

Регистрация

Уважаемые участники, убедительная просьба в момент регистрации при себе иметь распечатанный билет «VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего» или штрих-код на мобильном устройстве для своевременного и беспрепятственного прохождения регистрации.

Вас всех ждем! 5 декабря в 9:00 начнется регистрация на конференцию, первый спикер начет выступление ровно в 10:00 мск!

Если вы заблудились, не нашли парковку или не можете найти вход, пишите или звоните Event-менеджеру Даниилу Рощину +7 985 4156312.

Смотрите, кто из спикеров выступает 5 декабря и 6 декабря.

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Подключайтесь к онлайн-трансляции! Получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров. Купить онлайн-билет.