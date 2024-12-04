На ЕСХН нельзя добровольно отказаться от заявленной ранее льготы по НДС

Добровольный отказ от НДС-льготы на ЕСХН не предусмотрен.
Об этом предупреждает Минфин в письме от 15.10.2024 № 03-07-07/99879.
Освободиться от НДС могут новые плательщики ЕСХН или те, чей доход за предыдущий год был менее 60 млн рублей.
В дальнейшем нельзя отказаться от освобождения от НДС, но можно утратить это право, если доход в текущем году превысил 60 млн рублей.
На ЕСХН без НДС выставлять покупателям счета-фактуры не надо. Но если выдали счет-фактуру с НДС, то надо заплатить этот НДС в бюджет.
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