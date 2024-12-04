На ЕСХН нельзя добровольно отказаться от заявленной ранее льготы по НДС

Освобождение от НДС по статье 145 НК при ЕСХН оформляется добровольно. Но однажды оформив его, назад пути уже не будет.

Добровольный отказ от НДС-льготы на ЕСХН не предусмотрен.

Об этом предупреждает Минфин в письме от 15.10.2024 № 03-07-07/99879.

Освободиться от НДС могут новые плательщики ЕСХН или те, чей доход за предыдущий год был менее 60 млн рублей.

В дальнейшем нельзя отказаться от освобождения от НДС, но можно утратить это право, если доход в текущем году превысил 60 млн рублей.

На ЕСХН без НДС выставлять покупателям счета-фактуры не надо. Но если выдали счет-фактуру с НДС, то надо заплатить этот НДС в бюджет.