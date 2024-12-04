📌 Кто и когда должен восстановить НДС при переходе на УСН с 01.01.2025

Если налогоплательщик УСН ранее был на ОСНО и принимал к вычету НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) до перехода на УСН, то необходимо восстановить этот НДС.

Восстановление НДС необходимо, если такой налогоплательщик с 01.01.2025 будет:

применять освобождение по ст. 145 НК;

выберет пониженные ставки НДС 5% и 7%.

Восстановить суммы налога необходимо только в отношении тех товаров (работ, услуг), которые будут использованы для операций, облагаемых по пониженным ставкам, или для операций, освобождаемых от НДС.

Период восстановления НДС: при применении специальных ставок — в первом налоговом периоде (1 квартал 2025);

при применении освобождения от НДС — в последнем налоговом периоде (4 квартал 2024 года).

Такое разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.

Напомним, что для освобождения от НДС бизнес на УСН не уведомляет налоговый орган. Оно предоставляется автоматически и действует до превышения сумм дохода в 60 млн руб.

Также при выборе специальных ставок налоговый орган узнает об этом из сданной декларации по НДС, отдельно уведомлять об этом не нужно.

Что будет с НДС при переходе с 2025 года с ОСНО на УСН, мы разбирали тут.

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