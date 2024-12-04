28 декабря с ЕНС сначала спишут НДФЛ, а потом – страховые взносы

Срок уплаты НДФЛ за период с 23.12.2024 по 31.12.2024 – 28 декабря 2024 года. До 28.12.2024 также надо сдать уведомление, в котором будет фигурировать этот НДФЛ к уплате (с кодом периода 34/13).

Напомним, в декабре надо сдать три ЕНП-уведомления на НДФЛ.

Кроме того, если в декабре 2024 года уплатить страховые взносы за декабрь, то их тоже можно включить в декабрьское уведомление, которое сдают до 28.12. Взносы там будут с кодом периода 34/03.

После зачета сумм на ЕНС в счет исполнения обязанности по уплате НДФЛ, если на ЕНС будет достаточно денег, зачтут суммы страховых взносов.

Зачет в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате страховых взносов, указанных в декабрьском уведомлении, произойдет не позднее дня, следующего за днем поступления в налоговый орган таких уведомлений, поясняет ФНС.

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