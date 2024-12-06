ФНС обновила пять форм налоговых отчетов, РСВ и введет новую декларацию

В связи с изменениями в НК в рамках налоговой реформы-2025 приказы ФНС внесли изменения в основные формы налоговой отчетности и правила их заполнения.

Мария Антонова — практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутренних контролей, аттестованный аудитор, преподаватель кафедры администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, приглашенный эксперт ФНС — в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала про изменения в налоговой отчетности с 2025 года.

Спикер детально объяснила, как ФНС скорректировала форму декларации по налогу на прибыль, порядок ее заполнения и формат подачи (приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@). Обновленную версию российским организациям нужно подавать с первого отчетного периода 2025 года. В новой форме появятся новые ставки, федеральный инвестиционный налоговый вычет и изменения в расчете налога.

В частности, в подразд. 1.1 разд. 1 добавили строку 056, в подразд. 1.2 – строку 206. В них надо указать КПП места нахождения организации (подразделения).

«Это позволит заявлять региональный налог в одной декларации, подаваемой по месту нахождения организации, сокращая отчетность подразделений», — отметила Антонова.

Отчетность по налогу на имуществу за 2024 год нужно будет подавать по обновленной форме (приказ ФНС от 27.09.2024 № БВ-7-21/805@). К ней появится подробный протокол проверки.

С 1 квартала 2025 года РСВ тоже нужно будет отправлять по обновленной форме (приказ ФНС от 13.09.2024 № ЕД-7-11/739@). Антонова уточнила, что новые коды тарифа плательщика, категории застрахованного лица и раздел 3 нужно заполнить обязательно, даже если в отчетном периоде не было выплат.

Для декларирования доходов за 2024 год ИП нужно будет подать 3-НДФЛ по новой форме (приказ ФНС от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757@). В отчете появились:

новые строки для социального вычета на обучение супругов;

новые поля для данных по налоговому вычету на долгосрочные сбережения.

Декларации по НДС и УСН тоже обновят с учетом налоговой реформы-2025.

В новом отчете появятся поля для сумм НДС по новым ставкам 5% и 7% в разделе 3, новые коды операций и новые строки в сведениях из книги продаж. Обновится и декларация по УСН (приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@). Новый формат за 2024 год уже утвержден, но не учитывает изменений для УСН с 2025 года.

Что касается декларации по туристическому налогу, то с 2025 года владельцы гостиниц, хостелов, кемпингов и других подобных объектов до 25 числа следующего месяца по истечении квартала будут отчитываться по новому налогу.