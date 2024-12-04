Во время простоя работодатель должен по-среднему оплачивать сотрудницам перерывы для кормления ребенка

Сотрудницы с детьми до 1,5 лет имеют право на оплачиваемые перерывы для кормления ребенка. Оплата идет по-среднему, даже во время простоя, который оплачивают из 2/3 зарплаты.

Время простоя не относится к времени отдыха работников, поэтому при простое работники обязаны находиться на рабочих местах. Тем более, причины простоя могут быть устранены работодателем в любое время.

В данном случае работник не сможет приступить к работе, так что впоследствии возникает простой по вине работника. И если сотрудника в это время нет на работе, это прогул.

А раз женщина должна присутствовать на работе, то ей положены перерывы для кормления, которые оплачиваются по-среднему.

Вместе с тем, при длительном простое между работодателем и работником может быть достигнута договоренность об отсутствии необходимости нахождения работника на рабочем месте.

В этом случае работнику перерывы во время простоя не могут быть предоставлены ввиду его отсутствия на рабочем месте.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 01.11.2024 № 14-5/ООГ-6340.