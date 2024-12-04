ФНС рекомендует улучшить читаемость кассовых чеков

Налоговая служба советует производителям контрольно-кассовой техники (ККТ) привести программное обеспечение в соответствие с законом.

В ответ на многочисленные жалобы покупателей о плохой читаемости реквизитов кассовых чеков ФНС выпустила письмо от 07.11.2024 № АБ-4-20/12720@ со своими рекомендациями.

Потребители указывают, что чеки быстро выцветают, на них зачастую нет необходимых реквизитов продавца. Торговые точки таким образом снижают расход кассовой ленты в ущерб правам потребителей.

По расчетам ФНС на один кассовый чек в среднем расходы на кассовую ленту составляют менее 0,01% от выручки одного чека.

ФНС рекомендует изготовителям ККТ привести в соответствие программное обеспечение:

установить высоту шрифта (строчные буквы) обязательных реквизитов — не менее 2 мм ;

интервалы между строками – не менее 0,5 мм ;

контрастность — не менее 40%.

Пользователям ККТ предлагается использовать для достижения контрастности не менее 40% качественной бумаги, рекомендованной изготовителем ККТ на данную модель кассового аппарата.

Также ФНС советует изготовителям ККТ исключить возможность для пользователя одновременно отключать печатающий механизм ККТ и при этом не заполнять абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя для последующей отправки чека.