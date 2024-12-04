С 2025 года по-новому будет облагаться НДФЛ прибыль КИК

За две и более КИК налог будет больше.

При расчете НДФЛ для контролирующих лиц, начиная с 2025 года, вводятся новые размеры фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании (КИК):

27 990 000 рублей – для тех, кто контролирует одну КИК;

52 718 000 рублей – для тех, кто контролирует две КИК;

52 718 000 рублей + 22 727 300 рублей за каждую последующую КИК – для тех, кто контролирует три или четыре КИК;

120 899 900 рублей – для тех, кто контролирует пять и более КИК.

Эти меры направлены на усиление контроля над доходами, получаемыми через иностранные организации, и предотвращение уклонений от уплаты налогов, пояснили в ФНС.