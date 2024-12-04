ЦБ продлит на 2025 год меры поддержки страхового рынка

Так, ЦБ хочет продлить до 31 декабря 2025 года:

Право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию: сведения о руководителях, структуре и составе акционеров, реорганизации и иных сведений.

Право страховщиков при раскрытии бухгалтерской (финансовой) отчетности не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию, право не раскрывать актуарное заключение и отчет о результатах его проверки в части информации, чувствительной к санкционному риску.

Право не раскрывать информацию о передаче страхового портфеля в случаях, определенных решением совета директоров ЦБ.

Возможность не раскрывать сведения из реестра страховых агентов и брокеров.

Неприменение требований по обязательной передаче АО РНПК в перестрахование рисков по основным договорам страхования (перестрахования) между сторонами, если доля участия одной из них в уставном капитале другой не менее 25% или если стороны по договору перестрахования обязательств по основному договору страхования (перестрахования) — участники одной страховой группы.