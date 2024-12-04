ЦБ продлит на 2025 год меры поддержки страхового рынка

Так, ЦБ хочет продлить до 31 декабря 2025 года:
Право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию: сведения о руководителях, структуре и составе акционеров, реорганизации и иных сведений.
Право страховщиков при раскрытии бухгалтерской (финансовой) отчетности не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию, право не раскрывать актуарное заключение и отчет о результатах его проверки в части информации, чувствительной к санкционному риску.
Право не раскрывать информацию о передаче страхового портфеля в случаях, определенных решением совета директоров ЦБ.
Возможность не раскрывать сведения из реестра страховых агентов и брокеров.
Неприменение требований по обязательной передаче АО РНПК в перестрахование рисков по основным договорам страхования (перестрахования) между сторонами, если доля участия одной из них в уставном капитале другой не менее 25% или если стороны по договору перестрахования обязательств по основному договору страхования (перестрахования) — участники одной страховой группы.
Применение перечня офшорных зон, утвержденного советом директоров ЦБ, при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) страховых организаций.
При этом одна мера завершает свое действие в 2024 году. Это возможность по облигациям, выпущенным иностранной компанией в пользу российского лица и приобретенным страховщиком до 01.12.2022, использовать рейтинг российской организации для расчета собственных средств и рисков.
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