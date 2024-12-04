Страхование

ЦБ продлит на 2025 год меры поддержки страхового рынка

Банк России учел практику ранее принятых мер в условиях санкций, экономической обстановки и заявил, что планирует продлить ряд послаблений, которые заканчивают свое действие в 2024 году.

Так, ЦБ хочет продлить до 31 декабря 2025 года:

  • Право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию: сведения о руководителях, структуре и составе акционеров, реорганизации и иных сведений.

  • Право страховщиков при раскрытии бухгалтерской (финансовой) отчетности не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию, право не раскрывать актуарное заключение и отчет о результатах его проверки в части информации, чувствительной к санкционному риску.

  • Право не раскрывать информацию о передаче страхового портфеля в случаях, определенных решением совета директоров ЦБ.

  • Возможность не раскрывать сведения из реестра страховых агентов и брокеров.

  • Неприменение требований по обязательной передаче АО РНПК в перестрахование рисков по основным договорам страхования (перестрахования) между сторонами, если доля участия одной из них в уставном капитале другой не менее 25% или если стороны по договору перестрахования обязательств по основному договору страхования (перестрахования) — участники одной страховой группы.

  • Применение перечня офшорных зон, утвержденного советом директоров ЦБ, при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) страховых организаций.

При этом одна мера завершает свое действие в 2024 году. Это возможность по облигациям, выпущенным иностранной компанией в пользу российского лица и приобретенным страховщиком до 01.12.2022, использовать рейтинг российской организации для расчета собственных средств и рисков.

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