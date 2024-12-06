Для реабилитации по 115-ФЗ далеко не любое действие или решение банка можно обжаловать

В рамках антиотмывочного закона № 115-ФЗ банк имеет право приостановить проведение конкретной сомнительной операции и отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

Максим Иванов — партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, эксперт отраслевых мероприятий, автор публикаций и комментариев для СМИ по теме налоговых рисков и финансовых моделей (17 лет в финансах и управлении, выстроил финансовую модель в 134 компаниях, структурировал 90 групп компаний) — в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказал детали блокировки переводов по 115-ФЗ, взаимодействие на этом фоне банков и ФНС.

Эксперт объяснил, что операции с денежными средствами и иным имуществом, сведения о которых подлежат направлению в уполномоченный орган, можно поделить на 2 типа:

подлежащие обязательному контролю;

вызывающие подозрение (с 2023 г. банки сообщают о них в ФНС).

Также с 2023 года ФНС имеет расширенный доступ к банковской тайне.

Среди видов блокировок:

Приостановление операций по счету полностью.

Частичное приостановление операций по счету.

Приостановление проведения конкретной финансовой операции.

Отказ в проведении конкретной финансовой операции.

Полное приостановление операций по счету вместе с расторжением договора банковского обслуживания, требование вывести деньги на счет в другом банке. Это крайняя мера, заметил Иванов.

При этом в рамках реабилитации по 115-ФЗ нельзя обжаловать:

ограничение дистанционного банковского обслуживания;

блокирование банковской карты;

отказ в выпуске/перевыпуске банковской карты;

расторжение договора банковского счета по инициативе банка;

взимаемые банком комиссии и его тарифную политику;

решения об отказе от заключения договора банковского счета, принятые не на основании 115-ФЗ;

решение об отказе в предоставлении кредита;

решения об отказе от проведения операций, принятые на основании п. 2 и 8 ст. 7.2 закона 115-ФЗ.

Максим Иванов напомнил, что в личном кабинете налогоплательщика можно узнать о риске блокировки счета. Во вкладке «Риск блокировки счета» — раздел «Как меня видит налоговая».