Для реабилитации по 115-ФЗ далеко не любое действие или решение банка можно обжаловать

Максим Иванов — партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, эксперт отраслевых мероприятий, автор публикаций и комментариев для СМИ по теме налоговых рисков и финансовых моделей (17 лет в финансах и управлении, выстроил финансовую модель в 134 компаниях, структурировал 90 групп компаний) — в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказал детали блокировки переводов по 115-ФЗ, взаимодействие на этом фоне банков и ФНС.
Эксперт объяснил, что операции с денежными средствами и иным имуществом, сведения о которых подлежат направлению в уполномоченный орган, можно поделить на 2 типа:
подлежащие обязательному контролю;
вызывающие
подозрение (с 2023 г. банки сообщают о них в ФНС).
Также с 2023 года ФНС имеет расширенный доступ к банковской тайне.
Среди видов блокировок:
Приостановление операций по счету полностью.
Частичное приостановление операций по счету.
Приостановление проведения конкретной финансовой операции.
Отказ в проведении конкретной финансовой операции.
Полное приостановление операций по счету вместе с расторжением договора банковского обслуживания, требование вывести деньги на счет в другом банке. Это крайняя мера, заметил Иванов.
При этом в рамках реабилитации по 115-ФЗ нельзя обжаловать:
ограничение дистанционного банковского обслуживания;
блокирование банковской карты;
отказ в выпуске/перевыпуске банковской
карты;
расторжение договора банковского счета по инициативе банка;
взимаемые банком комиссии и его тарифную политику;
решения об отказе от заключения договора банковского счета, принятые не на
основании 115-ФЗ;
решение об отказе в предоставлении кредита;
решения об отказе от проведения операций, принятые на основании п. 2
и 8 ст. 7.2 закона 115-ФЗ.
Максим Иванов напомнил, что в личном кабинете налогоплательщика можно узнать о риске блокировки счета. Во вкладке «Риск блокировки счета» — раздел «Как меня видит налоговая».
Начать дискуссию