Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Для реабилитации по 115-ФЗ далеко не любое действие или решение банка можно обжаловать

В рамках антиотмывочного закона № 115-ФЗ банк имеет право приостановить проведение конкретной сомнительной операции и отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
Для реабилитации по 115-ФЗ далеко не любое действие или решение банка можно обжаловать

Максим Иванов — партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, эксперт отраслевых мероприятий, автор публикаций и комментариев для СМИ по теме налоговых рисков и финансовых моделей (17 лет в финансах и управлении, выстроил финансовую модель в 134 компаниях, структурировал 90 групп компаний) — в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказал детали блокировки переводов по 115-ФЗ, взаимодействие на этом фоне банков и ФНС.

Эксперт объяснил, что операции с денежными средствами и иным имуществом, сведения о которых подлежат направлению в уполномоченный орган, можно поделить на 2 типа:

  • подлежащие обязательному контролю;

  • вызывающие

    подозрение (с 2023 г. банки сообщают о них в ФНС).

Также с 2023 года ФНС имеет расширенный доступ к банковской тайне.

Среди видов блокировок:

  • Приостановление операций по счету полностью.

  • Частичное приостановление операций по счету.

  • Приостановление проведения конкретной финансовой операции.

  • Отказ в проведении конкретной финансовой операции.

  • Полное приостановление операций по счету вместе с расторжением договора банковского обслуживания, требование вывести деньги на счет в другом банке. Это крайняя мера, заметил Иванов.

При этом в рамках реабилитации по 115-ФЗ нельзя обжаловать:

  • ограничение дистанционного банковского обслуживания;

  • блокирование банковской карты;

  • отказ в выпуске/перевыпуске банковской

    карты;

  • расторжение договора банковского счета по инициативе банка;

  • взимаемые банком комиссии и его тарифную политику;

  • решения об отказе от заключения договора банковского счета, принятые не на

    основании 115-ФЗ;

  • решение об отказе в предоставлении кредита;

  • решения об отказе от проведения операций, принятые на основании п. 2

    и 8 ст. 7.2 закона 115-ФЗ.

Максим Иванов напомнил, что в личном кабинете налогоплательщика можно узнать о риске блокировки счета. Во вкладке «Риск блокировки счета» — раздел «Как меня видит налоговая».

Елена Балаклицкая
Обучение для бухгалтеров

Прямой репортаж с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: день второй. Выступает Максим Иванов (115-ФЗ)

Сегодня второй день шестой конференции «Клерка». В этом посте мы публикуем прямой репортаж с фото и интересными моментами из выступлений спикеров. В пост добавляются ссылки на все новости по эксклюзивам из презентаций и выступлений. Добавляйте его в избранное! Ссылка на репортаж с первого дня внутри.

Прямой репортаж с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: день второй. Выступает Максим Иванов (115-ФЗ)
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