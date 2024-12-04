ФАС: Почта России нарушила закон о защите конкуренции

В Федеральной Антимонопольной Службе (ФАС) считают, что компания нарушила закон, ограничивая доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе для доставки корреспонденции в электронном виде.

Граждане могут выбрать такой вид получения почтовых отправлений от органов власти с помощью портала Госуслуг. Возможностью проверить наличие такого согласия получателя корреспонденции обладает только информационная система АО «Почта России», сообщается на сайте ФАС.

При этом компания не включила в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде. Альтернативные почтовые операторы не имели доступа к информации о согласии абонента получать письма в электронном виде.

По мнению ведомства, такие действия ущемляют интересы других операторов почтовой связи и нарушают Закон о защите конкуренции.

Заявлено, что Почта России будет привлечена к административной ответственности по ст. 14.31 КоАП.

Почта России намерена обжаловать решение в суде.