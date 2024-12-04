Налоговое соглашение с Республикой Абхазия вступило в силу

Минфин России сообщил о вступлении в силу налогового соглашения с Республикой Абхазия.

Минфин России информирует, что согласно ноте МИД России и ноте посольства Республики Абхазия соглашение между РФ и Республикой Абхазия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 07 сентября 2024 года вступило в силу 28 ноября 2024 года.

В начале ноябре был подписан Федеральный закон о ратификации налогового соглашения с Абхазией.

Дата начала применения соглашения — 01 января 2025 года, а именно:

В отношении налогов, удерживаемых у источника — с сумм, выплачиваемых или начисляемых 01 января или после 01 января 2025 года.

В отношении других налогов – по налогам, подлежащим уплате за любой налоговый год, начинающийся 01 января или после 01 января 2025 года.

Вот ставки налога у источника по соглашению с Абхазией:

дивиденды — 10 процентов;

проценты — 0 процентов.

роялти — 10 процентов.

Этой осенью Минфин актуализировал информацию о международных соглашениях об избежании двойного налогообложения. Там есть про: