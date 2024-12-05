Убытки прошлых лет можно учесть в 2025 году, чтобы уменьшить налог на прибыль по ставке 25%

В следующем году ставка налога на прибыль вырастет. Чтобы снизить налоговое бремя, прошлые убытки можно учесть не в 2024 году, а в 2025-ом.

Об этом на VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО «Элкод», член Палаты налоговых консультантов Надежа Самкова.

Использование убытков прошлых лет является правом, а не обязанностью.

Поэтому вы можете уменьшить налоговую базу, которая будет облагаться по повышенной ставке 25%.

При этом для уменьшения налоговой базы на эти убытки в 2025 – 2026 годах по-прежнему действует ограничение в 50%.

В то же время учитывайте, что за счет инфляции реальный финансовый эффект от переноса убытков на следующий год будет уменьшаться, уточняет эксперт.