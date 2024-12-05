Убытки прошлых лет можно учесть в 2025 году, чтобы уменьшить налог на прибыль по ставке 25%

Об этом на VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО «Элкод», член Палаты налоговых консультантов Надежа Самкова.
Использование убытков прошлых лет является правом, а не обязанностью.
Поэтому вы можете уменьшить налоговую базу, которая будет облагаться по повышенной ставке 25%.
При этом для уменьшения налоговой базы на эти убытки в 2025 – 2026 годах по-прежнему действует ограничение в 50%.
В то же время учитывайте, что за счет инфляции реальный финансовый эффект от переноса убытков на следующий год будет уменьшаться, уточняет эксперт.
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