Онлайн-кассы

Какие ошибки бизнес допускает в чеках ККТ

Основная доля ошибок в чеках (90,79%) – это отсутствие обязательного тега.
Какие ошибки бизнес допускает в чеках ККТ

В ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала Анна Нестерова – руководитель направления ОФД и развития продуктов для массового рынка Платформы ОФД.

Особенно часто не указывают меру количества предмета расчета. Кроме того, не указывают: наименование предмета расчета, номер версии ФФД, место расчетов, адрес расчетов.

Другие ошибки смотрите в таблице.

Код ошибки

Описание

505

не заполнен НДС: должен быть хотя бы один из тегов: 1102–1107

423

присутствуют незадекларированные теги

503

время на кассе опережает текущее более, чем на сутки

422

значение вне разрешенного диапазона

502

время на кассе отстает от текущего более, чем на 1 год

511

не указан ИНН поставщика в каждом предмете расчета

424

тег имеет недопустимые повторения

510

признак агента по предмету расчета требует ИНН поставщика

507

сумма по способам оплаты не равна общей сумме чека

506

суммарное значение НДС превышает разрешенное

Начать дискуссию