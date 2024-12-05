Какие ошибки бизнес допускает в чеках ККТ

В ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала Анна Нестерова – руководитель направления ОФД и развития продуктов для массового рынка Платформы ОФД.
Особенно часто не указывают меру количества предмета расчета. Кроме того, не указывают: наименование предмета расчета, номер версии ФФД, место расчетов, адрес расчетов.
Другие ошибки смотрите в таблице.
Код ошибки
Описание
505
не заполнен НДС: должен быть хотя бы один из тегов: 1102–1107
423
присутствуют незадекларированные теги
503
время на кассе опережает текущее более, чем на сутки
422
значение вне разрешенного диапазона
502
время на кассе отстает от текущего более, чем на 1 год
511
не указан ИНН поставщика в каждом предмете расчета
424
тег имеет недопустимые повторения
510
признак агента по предмету расчета требует ИНН поставщика
507
сумма по способам оплаты не равна общей сумме чека
506
суммарное значение НДС превышает разрешенное
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