На поддержку сельской ипотеки и кредитов направлено дополнительно 4,8 млрд рублей

Правительство продолжит субсидирование ставок по льготным ипотечным кредитам для постройки или приобретения жилья в сельской местности, а также по кредитам на благоустройство домовладений.

По распоряжению от 4 декабря 2024 года № 3535-р из общей суммы более 4,7 млрд рублей предназначено для продолжения льготной ипотечной программы со ставкой до 3% годовых. Это позволит просубсидировать в 2024 году более 140 тыс. ранее выданных займов.

«Это важно для наших граждан, для семей с детьми, построивших или купивших дом в сельской местности», — отметил председатель Правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Почти 81,7 млн рублей пойдет на продолжение реализации программы льготных кредитов на благоустройство домовладений по ставке до 5%.

Заемные средства, в частности, можно направлять на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли.

Программа по выдаче ипотечных кредитов в сельской местности работает с 2020 года. Она предполагает в том числе строительство домов собственными силами, приобретение квартир в домах высотой не более пяти этажей, приобретение готовых жилых домов или жилых домов с земельными участками.