Минэк: въездной туризм становится точкой роста экономики регионов

Экспорт туристических услуг России вырос почти на 50%. Их объем за январь-октябрь 2024 года достиг 3,9 млрд долларов, что почти на 50% выше аналогичного периода 2023-го.

Россию за этот период посетили 3,5 млн иностранных туристов, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев.

В 2024 году запущена программа продвижения российского туристического потенциала за рубежом под брендом Discover Russia, который был представлен на выставках в Индии, Китае, Турции, Саудовской Аравии, Катаре и Узбекистане. В 2025 году планируется расширить программу по продвижению бренда на рынки Малайзии и Таиланда.

«У нас сейчас определены 17 приоритетных стран, с которыми мы работаем. Потенциально это рынок 3,7 млрд человек, из них 340 млн — активные путешественники. За 10 месяцев этого года к нам приехали 3,5 млн иностранных туристов, что вполовину больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Кондратьев.

Традиционно велика доля туристов из Китая, при этом активнее стали посещать Россию граждане Ближнего Востока – из Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна. Растет число путешественников из Малайзии и Индонезии.

Отмечено, что въездной туризм становится точкой роста экономики регионов: уже сегодня активно принимают иностранных гостей Краснодарский и Ставропольский края, Дальний Восток и Камчатка. С мусульманскими странами активно работает Татарстан.

Минэкономразвития совместно с МИД и другими ведомствами продолжает работу по либерализации визового режима. Уже сейчас ежемесячно механизмом электронной визы пользуются около 30 тыс. иностранных туристов, а в пиковые месяцы этот показатель достигает 70 тыс. Механизмом безвизовых групповых поездок ежемесячно пользуются 25-30 тыс. туристов, в пиковые месяцы показатель составляет 140-150 тыс.