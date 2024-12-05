В счет квоты по инвалидам идут не только работники в офисе на полном дне

По закону квота на трудоустройство инвалидов составляет от 2 до 4% среднесписочной численности работников для компаний, у которых трудятся более 35 человек.

Эксперт по трудовым отношениям, кадровый консультант и аудитор Елена Пономарева в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» уточнила, что в счет квоты для инвалидов можно учесть специалистов, с которыми трудовые отношения оформлены в том числе на условиях:

внешнего совместительства;

неполного рабочего времени;

дистанционного труда.

О выполнении квоты работодатель обязан информировать службу занятости ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

И это важно, так как за невыполнение квоты или отказ от ее выполнения положены штрафы по новой редакции ст. 5.42 КоАП. На должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей, на ИП — от 30 000 до 50 000, на юрлиц — от 50 000 до 100 000 рублей.