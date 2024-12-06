В 2025 году стандартный вычет по НДФЛ работникам надо предоставлять без заявления

Об этом напоминает Минфин в письме от 11.11.2024 № 03-04-05/110909.
Если сотрудник – новый, и у бухгалтера нет документов для вычета, то такой сотрудник вправе представить документы, подтверждающие группу или категорию инвалидности, недееспособность, прохождение обучения, возраст, а также иные документы, подтверждающие право на данный налоговый вычет.
Если изменились основания для получения стандартного вычета, об этом сотрудник должен оповестить работодателя.
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