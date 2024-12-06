В 2025 году стандартный вычет по НДФЛ работникам надо предоставлять без заявления

Налоговые агенты-работодатели в 2025 году должны предоставлять стандартные вычеты без подачи заявления при наличии у них сведений о детях сотрудников.

Об этом напоминает Минфин в письме от 11.11.2024 № 03-04-05/110909.

Если сотрудник – новый, и у бухгалтера нет документов для вычета, то такой сотрудник вправе представить документы, подтверждающие группу или категорию инвалидности, недееспособность, прохождение обучения, возраст, а также иные документы, подтверждающие право на данный налоговый вычет.

Если изменились основания для получения стандартного вычета, об этом сотрудник должен оповестить работодателя.