Компенсация процентов по ипотеке позволяет снизить налоговую нагрузку в трех направлениях

В нормах НК о налоге на прибыль, НДФЛ и страховых взносах есть положения о полном или частичном учете расходов на компенсацию работникам ипотечных процентов.

В ходе второго дня VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» про оптимизацию налогообложения в 2025 году, расчет нагрузки и оценку рисков рассказала Светлана Беляева — руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, член Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.

Компенсация работодателем процентов по ипотеке позволяет законно оптимизировать в этой части налог на прибыль компании, НДФЛ и страховые взносы.

Налог на прибыль

Сумму компенсированных процентов по ипотечным займам можно учесть в расходах на оплату труда в пределах 3% от расходов на оплату труда. Основание: п. 24.1 ст. 255 НК.

Беляева уточнила, что данный лимит на возмещение ипотечных процентов считается ежемесячно нарастающим итогом с начала года.

НДФЛ

С ипотечных процентов, которые были компенсированы работникам, не уплачивается НДФЛ в пределах расходов, учтенных по налогу на прибыль.

Если компания на УСН, то данное правило не применимо.

Страховые взносы

С полной суммы компенсированных работникам ипотечных процентов не уплачиваются страховые взносы. Основание: подп. 13 п. 1 ст. 422 НК.