Сегодня лучший день для выгодных покупок! Онлайн-курсы по 3 600 рублей

Делаем подарок к вашим выходным! Успейте купить самые востребованные онлайн-курсы для бухгалтера по выгодным ценам. Проведите оставшийся месяц 2024 года с пользой, изучите все действующие ФСБУ, разберитесь в основных положениях налоговой реформы по работе с налогами и учету на ОСНО и УСН.

Встречайте день самых выгодных покупок недели! Специально к пятнице мы снижаем цены на наши популярные курсы, которые пригодятся каждому бухгалтеру.

Не теряйте времени. Если вы думаете, что за месяц невозможно ничего освоить, то вы ошибаетесь. Мы выбрали для вас три онлайн-курса, которые вы успеете пройти до Нового года, а использовать навыки сможете прямо с января 2025 года!

Освежите знания в соответствии с предстоящей налоговой реформой-2025 — узнайте, как работать с НДС при УСН, как выбрать ставку и получить льготы. Разберитесь в новой шкале ставок и вычетах по НДФЛ, научитесь расчитывать страховые взносы и уплачивать их в положенные сроки. Освойте все нюансы новых ФСБУ — ведите учет без ошибок и штрафов от налоговой.

Предложение действует только сегодня, 6 декабря. Не упустите возможность сделать выгодную покупку!

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе!

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Каталог курсов

Предложение действует один день! Завтра цены вырастут.

Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 году работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате.

На онлайн-курсе вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.

Цена со скидкой 81%: 3 600 рублей вместо 18 990 рублей.

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Мы обновили наш популярный онлайн-курс и включили в программу новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», чтобы помочь вам заранее подготовиться к его применению.

Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой. На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения семи действующих ФСБУ и подробно разберем стандарты, которые вступят в силу в 2025 году.

Цена со скидкой 72%: 3 600 рублей вместо 12 790 рублей.

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На онлайн-курсе вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025 — станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

Цена со скидкой 74%: 4 200 рублей вместо 16 000 рублей.

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