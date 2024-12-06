ФНС: в России уже более 12 млн самозанятых

В России зарегистрировались более 12 млн самозанятых, сообщает ФНС. За время действия спецрежима их доходы превысили 5,2 трлн руб., начисленные налоги составили более 219 млрд.
Количество сформированных чеков — более 3 млрд.
Средний чек составляет 1 718 руб.
50% самозанятых — это новые лица в правовом поле, которые ранее не декларировали доходы.
Средний возраст самозанятого — 36 лет. Самому молодому — 14 лет, самому возрастному — 84 года.
40% от общего числа самозанятых — женщины, 60% — мужчины.
Наиболее популярные виды деятельности — строительство, перевозка пассажиров, маркетинг и реклама, создание продукции собственного производства и сдача в аренду квартир.
Специальный режим «Налог на профессиональный доход» могут применять граждане РФ, а также других государств ЕАЭС и Украины. В настоящее время количество самозанятых лиц с гражданством иностранных государств составляет более 293 тыс. человек.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в мобильном приложении «Мой налог».
ФНС пояснила, что «данный проект нацелен на обеление теневого рынка и ведение работы легально на максимально комфортных условиях, что придало дополнительный импульс для развития предпринимательства для людей, которые давно хотели работать на себя на выгодных условиях с минимальной административной и финансовой нагрузкой».
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