ФНС: в России уже более 12 млн самозанятых

Федеральная налоговая служба отчиталась о действии специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и сколько по нему зарегистрировано самозанятых.

В России зарегистрировались более 12 млн самозанятых, сообщает ФНС. За время действия спецрежима их доходы превысили 5,2 трлн руб., начисленные налоги составили более 219 млрд.

Количество сформированных чеков — более 3 млрд .

Средний чек составляет 1 718 руб.

50% самозанятых — это новые лица в правовом поле, которые ранее не декларировали доходы.

Средний возраст самозанятого — 36 лет . Самому молодому — 14 лет, самому возрастному — 84 года.

40% от общего числа самозанятых — женщины, 60% — мужчины.

Наиболее популярные виды деятельности — строительство, перевозка пассажиров, маркетинг и реклама, создание продукции собственного производства и сдача в аренду квартир.

Специальный режим «Налог на профессиональный доход» могут применять граждане РФ, а также других государств ЕАЭС и Украины. В настоящее время количество самозанятых лиц с гражданством иностранных государств составляет более 293 тыс. человек.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в мобильном приложении «Мой налог».

ФНС пояснила, что «данный проект нацелен на обеление теневого рынка и ведение работы легально на максимально комфортных условиях, что придало дополнительный импульс для развития предпринимательства для людей, которые давно хотели работать на себя на выгодных условиях с минимальной административной и финансовой нагрузкой».