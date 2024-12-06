Зарплата под видом социальных выплат: что решил суд в 2024 году. Пример из практики

Компания перечисляла сотрудникам социальные выплаты в суммах от 1 000 до 140 000 руб. Они были систематическими и приурочивались к различным праздникам.

Такая ситуация рассмотрена в постановлении Второго арбитражного апелляционного суда от 24.04.2024 № А28-7811/2023 по делу № А28-7811/2023.

Этот пример на втором дне VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» привела Светлана Беляева — руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, член Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики.

Выплаты были к Новому году, старому Новому году, Рождеству, 23 февраля и 8 марта, 1 и 9 мая, празднику Васнецовское лукоморье, Дню России и т. д. Также были выплаты за здоровый образ жизни, благоустройство территории, участие в марафоне, к конкурсу фотографов и др.

Суммы зависели от должностей, трудовой нагрузки и отработанного времени.

В бухучете компания отражала суммы по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и учитывала при формировании себестоимости продукции.

Из справок 2-НДФЛ следовало, что для выплат указывали код дохода 2000 «Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей».

Таким образом, компания не разграничивала зарплату и спорные выплаты.

На допросах сотрудники пояснили, что полученные выплаты считали зарплатой, а в культурно-массовых мероприятиях, с которыми связаны перечисления, не участвовали.

В итоге налоговики пришли к выводу, что спорные суммы — заработная плата. И начислили взносы, пени, штраф.