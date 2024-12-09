ФНС просит сдавать уведомления на уменьшение патента на взносы за 20 дней до срока уплаты налога

ИП на ПСН могут уменьшить налог на страховые взносы (фиксированные и за сотрудников). Для этого надо сдать уведомление.

Форма уведомления – по КНД 1112021.

Отправить это уведомление можно через личный кабинет ИП, по ТКС или на бумажном носителе в ИФНС.

Во избежание возникновения задолженности представить уведомление необходимо не позднее, чем за 20 рабочих дней до срока уплаты налога по ПСН. Такую рекомендацию дает региональное УФНС.