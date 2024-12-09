ФНС просит сдавать уведомления на уменьшение патента на взносы за 20 дней до срока уплаты налога

Форма уведомления – по КНД 1112021.
Отправить это уведомление можно через личный кабинет ИП, по ТКС или на бумажном носителе в ИФНС.
Во избежание возникновения задолженности представить уведомление необходимо не позднее, чем за 20 рабочих дней до срока уплаты налога по ПСН. Такую рекомендацию дает региональное УФНС.
Дадим пошаговую инструкцию по заполнению уведомлений для ИП на ПСН, а также научим вести учет для компаний на спецрежимах на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы получите базовые знания по всем участкам и отработаете навыки на реальных задачах. Программа обновлена с учетом налоговой реформы-2025. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 82% за 3 600 рублей вместо
19 900 рублей.
Начать дискуссию