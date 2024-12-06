❗ В Санкт-Петербурге изменили условия для льготной ставки 7% по УСН «доходы минус расходы»

Новые условия – в законе Санкт-Петербурга от 27.11.2024 № 742-160.
Применять ставку 7% (вместо 15%) на УСН «доходы минус расходы» с 01.01.2025, в частности, может бизнес из сферы сельского хозяйства, производства, услуг связи, образования, медицины, культуры, спорта.
Вид деятельности определяют по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП на начало года. Значение имеет основной вид деятельности, указанный в этих реестрах.
Дополнительные условия такие:
нет долгов по налогам и взносам на конец года;
средний доход сотрудников по данным годового РСВ – не меньше минимальной зарплаты в Санкт-Петербурге;
Для ИП без работников условие о зарплате не применяется.
Комментарии1
Досадно, но ожидаемо.