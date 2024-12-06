❗ В Санкт-Петербурге изменили условия для льготной ставки 7% по УСН «доходы минус расходы»

С 2025 года в Санкт-Петербурге применять льготную ставку смогут не все упрощенцы. Ограничили виды деятельности и ввели условие по зарплате сотрудников.

Новые условия – в законе Санкт-Петербурга от 27.11.2024 № 742-160.

Применять ставку 7% (вместо 15%) на УСН «доходы минус расходы» с 01.01.2025, в частности, может бизнес из сферы сельского хозяйства, производства, услуг связи, образования, медицины, культуры, спорта.

Вид деятельности определяют по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП на начало года. Значение имеет основной вид деятельности, указанный в этих реестрах.

Дополнительные условия такие: нет долгов по налогам и взносам на конец года;

средний доход сотрудников по данным годового РСВ – не меньше минимальной зарплаты в Санкт-Петербурге;

Для ИП без работников условие о зарплате не применяется.