Выделены дополнительные средства на льготное инвестиционное кредитование предприятий АПК

Правительство выделило из резервного фонда более 500 млн рублей на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на уплату процентов по инвестиционным кредитам.

В соответствии с распоряжением от 5 декабря 2024 года № 3565-р средства будут направлены на субсидирование займов, предоставленных сельхозпроизводителям для реализации инвестпроектов в Камчатском крае, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Курской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

«Рассчитываем, что принятое решение позволит своевременно завершить начатые работы, а новые объекты агропромышленного комплекса предоставят еще более широкий выбор качественных продуктов отечественного производства», — отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 4 декабря.

Из федерального бюджета на возмещение части затрат представителей агропромышленного комплекса на уплату процентов по инвестиционным кредитам в 2024 году было направлено более 8 млрд рублей.

На такую господдержку могут рассчитывать те, кто вкладываются в строительство, реконструкцию или обновление объектов АПК, приобретают технику и оборудование, расширяют переработку сельскохозяйственного сырья и участвуют в других мероприятиях, предусмотренных госпрограммой развития сельского хозяйства.