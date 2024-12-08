По договору мены имущественный вычет по НДФЛ такой же, как по договору купли-продажи

Если вы поменяли квартиру № 1 на квартиру № 2, то НДФЛ по этой сделке надо считать так, как будто вы продали квартиру № 1.

Об этом сообщает Минфин в письме от 06.11.2024 № 03-04-05/109249.

По нормам ГК к договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже. Каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.

Таким образом при обмене старой квартиры на новую базу по НДФЛ по старой квартире можно уменьшить на 1 млн рублей или фактические расходы на ее покупку.

Напомним, если срок владения квартирой № 1 – больше минимального, то НДФЛ с ее продажи (мены) не будет.