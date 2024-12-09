В 2025 году сотрудникам надо будет предоставлять вычет по НДФЛ за нормы ГТО

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.11.2024 № 03-04-05/108559.
Получить такой вычет могут лица:
выполнившие нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», соответствующие их возрастной группе, и награжденные знаком отличия;
подтвердившие полученный знак отличия по ГТО.
Есть еще условие – прохождение налогоплательщиком диспансеризации в соответствующем календарном году.
Для вычета нужно заявление от сотрудника.
Если все условия соблюдаются, то при выплате зарплаты работодатель предоставить этот стандартный вычет.
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