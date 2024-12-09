В 2025 году сотрудникам надо будет предоставлять вычет по НДФЛ за нормы ГТО

С 1 января 2025 года у налогоплательщиков появится право на получение стандартного налогового вычета в размере 18 000 рублей в год.

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.11.2024 № 03-04-05/108559.

Получить такой вычет могут лица:

выполнившие нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», соответствующие их возрастной группе, и награжденные знаком отличия;

подтвердившие полученный знак отличия по ГТО.

Есть еще условие – прохождение налогоплательщиком диспансеризации в соответствующем календарном году.

Для вычета нужно заявление от сотрудника.

Если все условия соблюдаются, то при выплате зарплаты работодатель предоставить этот стандартный вычет.