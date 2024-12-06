Греф: главное – не допустить стагфляции

Во время выступления на Дне инвестора глава Сбера сказал, что российская экономика показывает признаки замедления. В данный момент важно не перегнуть ситуацию на рынке кредитования, чтобы не столкнуться с риском стагфляции.

«Ситуация сложная. Целый ряд отраслей и целый ряд заемщиков будет находиться в сложной ситуации. Банки будут в сложной ситуации. Это зависит от продолжительности разрыва между реальной инфляцией и ставками на рынке. Такого положительного спреда не было никогда и, конечно, экономика долго так существовать не может. Мы видим сейчас существенные сигналы замедления экономики», — цитирует Грефа «Интерфакс».

Стагфляция – это состояние в экономике, при котором снижение производства сочетается с непрерывной инфляцией.