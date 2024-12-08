Яндекс сделал ценообразование в такси прозрачным

Теперь пассажиры смогут увидеть, из чего складывается цена каждой поездки на такси, включая точный размер повышающего коэффициента во время высокого спроса.

Яндекс Go добавил детализацию цены в приложение в ответ на просьбы пассажиров. Она формируется для каждой поездки и показывается до того, как пассажир закажет такси по выбранному маршруту.

Компания поясняет, что в детализации цены несколько блоков:

стоимость подачи автомобиля;

базовый тариф — суммарная стоимость минут и километров по маршруту;

надбавка в периоды повышенного спроса (если она есть);

стоимость дополнительных опций (например, за детское кресло или перевозку животных).

Заявлено, что такая детализация цены поможет пассажирам принять решение: поехать сейчас или подождать, пока спадет пиковый спрос или уменьшатся пробки, выбрать другой тариф или скорректировать маршрут, используя общественный транспорт.

Чтобы увидеть детализацию, нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута поездки.