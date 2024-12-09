Если владеть долей в уставном капитале более 5 лет, ее можно продать без НДФЛ

Реорганизация компании не прерывает срок владения долями в уставном капитале для целей НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-04-05/111133.

Доли, которыми человек владел более 5 лет, не облагаются НДФЛ.

При реализации акций (долей, паев), полученных в результате реорганизации организаций, срок нахождения таких акций в собственности исчисляется с даты приобретения в собственность акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.

Таким образом, если изначально человеку принадлежала доля в компании № 1, то в случае ее присоединения к компании № 2, срок владения будут считать от приобретения доли в компании № 1.

Кстати, с 2025 года 5-летнее правило не будет действовать при продаже долей дороже 50 млн рублей. Об этом и других изменениях по продаже долей мы подробно рассказывали тут.