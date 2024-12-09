Стоимость НМА в виде российского ПО можно будет завышать в два раза, даже если оно не относится к ИИ

С 2025 года меняются правила для первоначальной стоимости НМА в виде программного обеспечения.

Сейчас стоимость такого нематериального актива можно учитывать с коэффициентом 1,5. Если условия: программ находится в реестре российского ПО и есть пометка, что она относится к сфере искусственного интеллекта.

С 2025 года наличие у программы для ЭВМ специального признака, указывающего, что такая программа относится к сфере ИИ, не требуется.

Об этом сообщает Минфин в письме от 24.09.2024 03-03-06/1/91833.

Отметим, что с 2025 года учитывать такие НМА можно будет с коэффициентом 2.

Таким образом, с 2025 года по первоначальной стоимости НМА для целей налогового учета:

вместо коэффициента 1,5 применяется коэффициент 2;

убрали условие об отнесении ПО к сфере ИИ.