Можно получить имущественный вычет на покупку квартиры, даже если она уже продана

При покупке квартиры положен имущественный вычет по НДФЛ в размере до 2 млн рублей. И не обязательно, чтобы к моменту оформления вычета квартира все еще была в собственности.

Ее можно купить и сразу продать. Имущественный вычет все равно дадут.

Об этом сообщает УФНС по г. Москве в письме от 05.11.2024 № 20-21/129797@.

Если при первом получении вычета в ИФНС отправили подтверждающие документы (на покупку квартиры), то в следующем году при продолжении получения вычета, повторно представлять документы не нужно.

Если квартира была проданы, то такая продажа не изменяет факта осуществления расходов по ее приобретению.

НК не устанавливается право на получение остатка имущественного вычета в последующих годах до полного его использования в зависимости от наличия этого имущества в собственности в каждом году.

Таким образом, оставшуюся часть имущественного вычета можно получить в последующие годы независимо от того, что в эти годы квартира может уже не находиться в собственности налогоплательщика.