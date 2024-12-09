Жителям Курской области дали отсрочку по трем налогам

Правительство РФ утвердило решение об отсрочке от уплаты налогов для жителей Курской области.

Жители региона смогут получить отсрочку по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц.

Решение распространяется на налоги, подлежащие уплате в 2024 году. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2025 года, сообщается на сайте кабмина. Это поручение Президента.

Согласно постановлению от 7 декабря 2024 года № 1735, отсрочка будет предоставлена гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа 2024 года была приграничная территория Курской области либо территория Курской области, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении.

Правительству региона рекомендовано определить перечень таких территорий.