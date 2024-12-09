Налог на имущество физических лиц

Жителям Курской области дали отсрочку по трем налогам

Правительство РФ утвердило решение об отсрочке от уплаты налогов для жителей Курской области.

Жители региона смогут получить отсрочку по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц.

Решение распространяется на налоги, подлежащие уплате в 2024 году. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2025 года, сообщается на сайте кабмина. Это поручение Президента.

Согласно постановлению от 7 декабря 2024 года № 1735, отсрочка будет предоставлена гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа 2024 года была приграничная территория Курской области либо территория Курской области, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении.

Правительству региона рекомендовано определить перечень таких территорий.

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