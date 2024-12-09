На АУСН надо сдавать бухотчетность

Налоговой отчетности на АУСН нет, а бухгалтерская – есть.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

ООО на АУСН ведут бухучет в обычном порядке и сдают бухотчетность как обычно.

Поскольку ООО на АУСН явно имеет право на упрощенный бухучет, отчетность можно тоже сдавать в упрощенном виде.

Напомним, с 1 января 2025 года применять АУСН сможет бизнес из 50 регионов. Перечень смотрите здесь.

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