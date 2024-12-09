Продавцам парфюмерии и косметики подготовили типовой договор на коды маркировки

Для поэтапного перехода на обязательную маркировку парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии Минпромторг подготовил форму договора на предоставление кодов маркировки.

Согласно постановлению от 30.11.2024 № 1681, с 1 марта 2025 года начнется переход на обязательную маркировку парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии. Передавать сведения о маркировке производители и импортеры этой продукции начнут с 1 мая 2025.

Для получения кодов маркировки участники рынка должны заключить договор с ООО «Оператор-ЦРПТ». Проект приказа о форме договора опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно договору, оператор обязуется по заявке участника сформировать и предоставить ему необходимое количество кодов маркировки, а заявитель обязан оплачивать услуги ‎по предоставлению кодов.

Размер платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки составляет 50 копеек за 1 код маркировки, без учета НДС. НДС уплачивается сверх стоимости одного кода маркировки.

Все банковские расходы при оплате кодов маркировки, включая подлежащие оплате комиссии, несет заявитель.