Маме не оплатят больничный по уходу за больным ребенком, если с ним сидит бабушка

Ситуация: мама работает, а бабушка находится в отпуске по уходу за ребенком. Ребенок заболел, и мама хочет взять больничный. СФР считает так: больничный дать могут, но оплачивать его не будут.

По правилам, если кто-то из семьи сидит с ребенком дома (находится в отпуске, без содержания, в декрете), то больничный на такого ребенка не дают ни этому члену семьи, ни другому.

Но врач может не знать всех обстоятельств и выдать больничный маме.

Бабушке дали отпуск по уходу за ребенком для целей осуществления ухода за ребенком (как здоровым, так и больным).

Если на период осуществления матерью ухода за больным ребенком бабушка не прервет отпуск по уходу за этим ребенком, то листок нетрудоспособности, сформированный матери, оплате не подлежит.

Такой вывод делает СФР в письме от 02.12.2024 № 14-20/59520.

Аналогичное разъяснение СФР давал в письме от 19.03.2024 № 14-20/12017, разбирая ситуацию, когда мама будучи в отпуске по уходу за ребенком, заболела, и малыш тоже заболел, и уйти с ним на больничный намерен отец. Вывод такой: папа может взять больничный, но мама должна отказаться от отпуска по уходу и от пособия.