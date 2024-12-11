Как уменьшать налоговую базу по УСН на фиксированные взносы в 2025 году: таблица

Сейчас в расходах можно учитывать взносы ИП при условии их фактической уплаты.

Начиная с 1 января 2025 года, ИП на УСН могут включать в расходы свои взносы, даже если они еще не были уплачены на момент уменьшения.

Что касается взносов 1% с доходов за 2025 год, подлежащих уплате до 01.07.2026, то они могут быть учтены в составе расходов по УСН как в 2025 году, так и в 2026 году.

При этом, если страховые взносы учтены в расходах в 2025 году, то уже в 2026 году повторно они не учитываются, уточняют налоговики.

Как в 2025 году в книге учета доходов и расходов отражать фиксированные взносы, мы рассказывали тут.

Взносы Когда включать в расходы при УСН Фиксированные взносы за 2025 год В 2025 году независимо от факта уплаты Взносы 1% за 2025 год В 2025 или 2026 году независимо от факта уплаты

Что в 2025 году изменится по фиксированным взносам, мы разбирали тут.