Фиксированные взносы ИП

Как уменьшать налоговую базу по УСН на фиксированные взносы в 2025 году: таблица

С 2025 года действует новый порядок учета фиксированных взносов ИП на УСН «доходы минус расходы».

Сейчас в расходах можно учитывать взносы ИП при условии их фактической уплаты.

Начиная с 1 января 2025 года, ИП на УСН могут включать в расходы свои взносы, даже если они еще не были уплачены на момент уменьшения.

Что касается взносов 1% с доходов за 2025 год, подлежащих уплате до 01.07.2026, то они могут быть учтены в составе расходов по УСН как в 2025 году, так и в 2026 году.

При этом, если страховые взносы учтены в расходах в 2025 году, то уже в 2026 году повторно они не учитываются, уточняют налоговики.

Как в 2025 году в книге учета доходов и расходов отражать фиксированные взносы, мы рассказывали тут.

 Взносы

Когда включать в расходы при УСН

Фиксированные взносы за 2025 год

В 2025 году независимо от факта уплаты

Взносы 1% за 2025 год

В 2025 или 2026 году независимо от факта уплаты

Что в 2025 году изменится по фиксированным взносам, мы разбирали тут.

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Комментарии

1
  • Наталья Сухнева
    Бухгалтер

    А если ИП без работников УСН Д-Р (15%) ликвидируется в декабре 2024, он может принять в расход взносы 1% за 2024 г?

    На ЕНС деньги есть.