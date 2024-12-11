Как уменьшать налоговую базу по УСН на фиксированные взносы в 2025 году: таблица

Сейчас в расходах можно учитывать взносы ИП при условии их фактической уплаты.
Начиная с 1 января 2025 года, ИП на УСН могут включать в расходы свои взносы, даже если они еще не были уплачены на момент уменьшения.
Что касается взносов 1% с доходов за 2025 год, подлежащих уплате до 01.07.2026, то они могут быть учтены в составе расходов по УСН как в 2025 году, так и в 2026 году.
При этом, если страховые взносы учтены в расходах в 2025 году, то уже в 2026 году повторно они не учитываются, уточняют налоговики.
Как в 2025 году в книге учета доходов и расходов отражать фиксированные взносы, мы рассказывали тут.
Взносы
Когда включать в расходы при УСН
Фиксированные взносы за 2025 год
В 2025 году независимо от факта уплаты
Взносы 1% за 2025 год
В 2025 или 2026 году независимо от факта уплаты
Что в 2025 году изменится по фиксированным взносам, мы разбирали тут.
Налоговая реформа-2025 внесет много изменений в работу упрощенцев, в том числе в части учета фиксированных взносов. Чтобы вы работали на УСН в 2025 году без стресса, мы собрали все нововведения в одном онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Вы узнаете, как перейти на УСН, выбрать ставку по НДС и получить льготы, рассчитывать налоги и сдавать отчетность в ФНС. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 74% за 4 200 рублей вместо
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Комментарии1
А если ИП без работников УСН Д-Р (15%) ликвидируется в декабре 2024, он может принять в расход взносы 1% за 2024 г?
На ЕНС деньги есть.