ФАС будет выявлять картели с помощью новой информсистемы с допуском к сведениям юрлиц

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) «Антикартель».

В автоматизированном режиме система позволит анализировать данные о проведении государственных и муниципальных закупок, а также выявлять картельные сговоры — когда участники торгов договариваются о заключении контрактов по завышенным ценам или с минимальным снижением от начальной стоимости.

Так, ФАС в целях выявления и пресечения антиконкурентных соглашений сможет получать сведения из информационных систем госорганов и юридических лиц. Это позволит проводить комплексное исследование данных и ежедневный анализ 100% проводимых закупочных процедур, а также оперативно получать информацию, сокращая число направляемых запросов.

Первоначально функционал позволял отслеживать только часть проводимых торгов.

«Основная задача системы — фиксировать нарушения и выявлять риски. ГИС будет применять рискориентированный подход, обеспечивая приоритизацию мониторинга и улучшая точность выявления подозрительных сделок», — отметил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Проект уже включен в новый нацпроект «Экономика данных и цифровизация госуправления».