Порог ущерба за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн рублей

Президент утвердил перечень поручений по вопросу противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию финансовым рынком.

Согласно информации, размещенной на сайте Кремля, в законодательство могут внести изменения, по которым минимальный размер причиненного ущерба может быть увеличен до 100 млн рублей. В настоящее время по статье 185.3 УК «Манипулирование рынком» крупным размером ущерба, при котором наступает уголовная ответственность, считается 3,75 млн рублей, особо крупный — от 15 млн.

В перечне поручений Президента по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком также:

увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за такие нарушения и установление штрафа, кратного сумме незаконно полученного дохода;

увеличение минимального размера административного штрафа;

применение конфискации имущества при привлечении к уголовной ответственности за манипулирование рынком.

Будет проработан дополнительный механизм освобождения от уголовной ответственности за манипулирование рынком лиц, совершивших такое преступление впервые, при условии возмещения ими причиненного ущерба.

Михаил Мишустин и Эльвира Набиуллина должны проработать эти поручения к 1 апреля 2025 года.