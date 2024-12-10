🏃 ФНС: для перехода на ПСН с 1 января 2025 заявление нужно подать до 17 декабря. Осталась ровно неделя

ФНС напомнила, что в этом году заявление нужно направить не позднее 17 декабря (вторник).
Подать заявление на ПСН в налоговый орган можно:
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи;
через Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя;
лично или через представителя (для представителя понадобится доверенность);
по почте с описью вложения.
Форма заявления на получение патента утверждена приказом ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@.
Результат рассмотрения налогоплательщик получит в течение 5 рабочих дней со дня получения ИФНС заявления.
Комментарии2
А сейчас расчет по Питеру не работает.
Повышать хотели, не могут, наверное, определиться.
Если работать по патенту начинаем как все белые люди с 09.01... можно и попозже сдать ... на период с 09.01 по 31.12