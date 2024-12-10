🏃 ФНС: для перехода на ПСН с 1 января 2025 заявление нужно подать до 17 декабря. Осталась ровно неделя

Индивидуальным предпринимателям, которые хотят перейти на патентную систему налогообложения (ПСН) с 1 января 2025 года, следует подать заявление на получение патента не позднее чем за 10 рабочих дней до начала его применения.

ФНС напомнила, что в этом году заявление нужно направить не позднее 17 декабря (вторник).

Подать заявление на ПСН в налоговый орган можно:

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи;

через Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя;

лично или через представителя (для представителя понадобится доверенность);

по почте с описью вложения.

Форма заявления на получение патента утверждена приказом ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@.

Результат рассмотрения налогоплательщик получит в течение 5 рабочих дней со дня получения ИФНС заявления.