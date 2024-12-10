ПСН

🏃 ФНС: для перехода на ПСН с 1 января 2025 заявление нужно подать до 17 декабря. Осталась ровно неделя

Индивидуальным предпринимателям, которые хотят перейти на патентную систему налогообложения (ПСН) с 1 января 2025 года, следует подать заявление на получение патента не позднее чем за 10 рабочих дней до начала его применения.

ФНС напомнила, что в этом году заявление нужно направить не позднее 17 декабря (вторник).

Подать заявление на ПСН в налоговый орган можно:

Форма заявления на получение патента утверждена приказом ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@.

Результат рассмотрения налогоплательщик получит в течение 5 рабочих дней со дня получения ИФНС заявления.

Ольга Ульянова
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История банкротства — за долги по налогам у мужчины забрали даже любимых собак, которые жили у тещи

Материал основан на — Постановлении АС Западно-Сибирского округа № Ф04-5626/19 от 20 ноября 2024 г.

История банкротства — за долги по налогам у мужчины забрали даже любимых собак, которые жили у тещи
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Комментарии

2
  • Marina2022

    А сейчас расчет по Питеру не работает.

    Повышать хотели, не могут, наверное, определиться.