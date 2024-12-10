Маркетплейсы

Яндекс Маркет начал продавать автомобили

На Яндекс Маркете теперь можно заказывать автомобили — это новая категория товаров на маркетплейсе.

Теперь покупатели могут искать и сравнивать автомобили на единой площадке, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Сервис уже доступен для жителей Москвы, а в следующем году он появится и в других городах.

Сейчас в ассортименте есть машины от китайских Chery, Jaecoo и Omoda. Среди моделей кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max NEW, а также Arrizo 8, J7 и J8, C5 и S5.

В ближайшее время Маркет планирует начать сотрудничать с другими автопроизводителями и дистрибьюторами и расширить ассортимент доступных к заказу машин, сообщает Яндекс. Помимо этого покупатели смогут также заказать необходимые аксессуары и комплектующие.

Найти авто можно в разделе «Автотовары» или через поисковую строку. При выборе машины покупатель может сравнить ключевые характеристики разных моделей по фильтрам: тип, объем и мощность двигателя, вид коробки передач, тип кузова и другие.

После оформления заказа и выбора удобного автосалона для самовывоза с ним свяжется менеджер, чтобы уточнить данные для создания всех документов. Затем покупателю нужно приехать в салон, подписать договор и забрать автомобиль с нулевым пробегом.

Купить автомобиль на Маркете можно с постоплатой наличными или по карте, а в будущем — и по предоплате.

Автотовары входят в топ-10 самых популярных категорий на Яндекс Маркете. Наибольшим спросом пользуются запчасти, шины и диски, коврики, чехлы и другие автоаксессуары.

За первые 10 месяцев 2024 года продажи в этой категории выросли в 1,55 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Ольга Ульянова
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Материал основан на — Постановлении АС Западно-Сибирского округа № Ф04-5626/19 от 20 ноября 2024 г.

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Комментарии

8
  • VadimBA

    Яндекс Маркет начал продавать автомобили

    Наши клоуны - самые смешные петросяны.

    Снимок_022 ЯндексМаркет_Автомобиль.JPG
    • VadimBA

      Стоп... А ведь, действительно, они есть...

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      ну сказано же

      Сервис уже доступен для жителей Москвы, а в следующем году он появится и в других городах.

      в Москве - действительно вывалил на две страницы.

      у других пока нету. Видимо.... в пути )))))

      • VadimBA

        Мне интересно, насколько "обрушится" цена автомобиля во время какой-нибудь акции маркетплейса.

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          ага.... а акция 3 по цене 1 будет?

          или как там.... 1+1, и прочее аналогичное

          Но это ещё не всё: при покупке этой суперхренорезки сегодня, мы вам завернём ещё и автомобиль!

  • Marina2022

    Погнали сплитовать?

  • Шишкин Борис

    те же яйца, только сбоку (в профиль). Заменяем слово маркет на слово автосалон, разница отсутствует, как и интернет- продажа