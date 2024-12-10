Среди держателей кредитных карт растет доля молодых заемщиков

В сегменте выдачи новых кредитных карт доля граждан до 30 лет достигла 30% — это самый высокий уровень в 2024 году.

Молодые люди в возрасте до 30 лет остаются самой массовой категорией с долей в общем числе выданных карт 30%. А меньше всего интересуются кредитными картами люди старше 60 лет — 12,2%.

Источник: НБКИ

Молодежь привлекает возможность онлайн-кредитования, заказа карты с доставкой на дом без посещения отделения банка, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Кроме того, молодым пользователям кредитных карт нравится их технологичность и удобство в использовании, а также привлекательные условия — льготный период по оплате процентов, кешбэк и т. д.).

Банки, в свою очередь, с помощью лимита по картам эффективно управляют кредитным риском.

Также отмечается, что выдача кредитных карт сокращается пятый месяц подряд, что обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН).

На получение кредитной карты с необходимым лимитом в дальнейшем могут рассчитывать граждане с достаточно высоким показателем персонального кредитного рейтинга (ПКР).