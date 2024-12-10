Принят закон о наказаниях за незаконное привлечение инвестиций физлиц (финансовые пирамиды)

Сегодня, 10 декабря, Госдума приняла в третьем окончательном чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят штрафы за это.

Законопроект внесла группа сенаторов и депутатов Госдумы. Он вводит в КоАП новую статью 14.56.1 — незаконное привлечение инвестиций физических лиц.

По ней оказание услуг по привлечению инвестиций физлицом, не имеющим права на указанную деятельность, влечет наложение административного штрафа:

на граждан — от 5 тыс. до 30 тыс. рублей ;

на должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей ;

на лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток ;

на юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности до 60 суток.

То есть максимальный штраф граждан — 30 тыс. рублей, для юридических лиц — 500 тыс.

За нарушения требований закона 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (привлечение инвестиций от частных лиц возможно только при выдаче им ценных бумаг) предусмотрен штраф:

для граждан — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей ;

для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей ;

для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток ;

на юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.