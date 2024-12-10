Принят закон о наказаниях за незаконное привлечение инвестиций физлиц (финансовые пирамиды)

Законопроект внесла группа сенаторов и депутатов Госдумы. Он вводит в КоАП новую статью 14.56.1 — незаконное привлечение инвестиций физических лиц.
По ней оказание услуг по привлечению инвестиций физлицом, не имеющим права на указанную деятельность, влечет наложение административного штрафа:
на граждан — от 5 тыс. до 30 тыс. рублей;
на должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей;
на лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток;
на юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности до 60 суток.
То есть максимальный штраф граждан — 30 тыс. рублей, для юридических лиц — 500 тыс.
За нарушения требований закона 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (привлечение инвестиций от частных лиц возможно только при выдаче им ценных бумаг) предусмотрен штраф:
для граждан — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;
для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;
для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток;
на юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Начать дискуссию