Документы с необходимыми реквизитами можно использовать в качестве первички

Это следует из норм ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
Речь, в частности, идет о документах для оформления:
гражданско-правовых отношений с контрагентами;
отношений с работниками;
отношений госорганами;
для управления организацией.
Это, в том числе, договор, кассовый чек, квитанция об оплате, авансовый отчет, судебный акт, торговый товарный счет.
Но в первичке обязательно должны быть необходимые реквизиты, которые перечислены в законе о бухучете.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.09.2024 № 07-01-09/83331.
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