Первичные документы

Документы с необходимыми реквизитами можно использовать в качестве первички

Допускается использовать в качестве первичных учетных документов документы, составленные или полученные в процессе деятельности компании.

Это следует из норм ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Речь, в частности, идет о документах для оформления:

  • гражданско-правовых отношений с контрагентами;

  • отношений с работниками;

  • отношений госорганами;

  • для управления организацией.

Это, в том числе, договор, кассовый чек, квитанция об оплате, авансовый отчет, судебный акт, торговый товарный счет.

Но в первичке обязательно должны быть необходимые реквизиты, которые перечислены в законе о бухучете.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.09.2024 № 07-01-09/83331.

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