В первичных документах должны быть обязательные реквизиты

Для расчета налога на прибыль расходы должны быть документально подтверждены.

Обязательные реквизиты первичных документов обозначены в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Это такие реквизиты:

наименование документа;

дата составления;

наименование компании;

содержание факта хозяйственной жизни;

величина натурального и денежного измерения;

наименование должности ответственного лица;

ФИО и подпись ответственного лица.

При этом в НК не установлены конкретные виды документов, которые могут использоваться в качестве первичных для подтверждения фактов хозяйственной жизни.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.09.2024 № 03-03-06/1/91229.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 05.06.2024 № 03-03-06/1/51798.