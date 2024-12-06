В первичных документах должны быть обязательные реквизиты

Обязательные реквизиты первичных документов обозначены в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Это такие реквизиты:
наименование документа;
дата составления;
наименование компании;
содержание факта хозяйственной жизни;
величина натурального и денежного измерения;
наименование должности ответственного лица;
ФИО и подпись ответственного лица.
При этом в НК не установлены конкретные виды документов, которые могут использоваться в качестве первичных для подтверждения фактов хозяйственной жизни.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.09.2024 № 03-03-06/1/91229.
Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 05.06.2024 № 03-03-06/1/51798.
Правильно оформлять первичную документацию и вести учет в соответствии с действующими ФСБУ научим на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы получите базовые знания по всем участкам и отработаете навыки на реальных задачах. Программа обновлена с учетом налоговой реформы-2025. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 82% за 3 600 рублей вместо
19 900 рублей.
Начать дискуссию