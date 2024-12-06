Первичные документы

В первичных документах должны быть обязательные реквизиты

Для расчета налога на прибыль расходы должны быть документально подтверждены.

Обязательные реквизиты первичных документов обозначены в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Это такие реквизиты:

  • наименование документа;

  • дата составления;

  • наименование компании;

  • содержание факта хозяйственной жизни;

  • величина натурального и денежного измерения;

  • наименование должности ответственного лица;

  • ФИО и подпись ответственного лица.

При этом в НК не установлены конкретные виды документов, которые могут использоваться в качестве первичных для подтверждения фактов хозяйственной жизни.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.09.2024 № 03-03-06/1/91229.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 05.06.2024 № 03-03-06/1/51798.

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