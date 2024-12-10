До конца декабря надо успеть подать налоговую декларацию по НДФЛ для получения налоговых вычетов за 2021 год

Подать налоговую декларацию по НДФЛ только для получения налоговых вычетов можно в любое время в течение года. Дедлайн 30 апреля на этот случай не распространяется.

Но возврат денег возможен только в течение 3 лет по окончании налогового периода (календарного года), в котором человеком были произведены соответствующие расходы, а для пенсионеров в отношении имущественных налоговых вычетов по приобретению жилья - в течение 4 лет.

Поэтому последний шанс подать налоговую декларацию по НДФЛ за 2021 год для получения налоговых вычетов - до 31 декабря 2024 года.

Собрали несколько примеров заполнения налоговой декларации по НДФЛ за 2021 год:

Пример 1: доход от реализации машины; при этом иные доходы, при получении которых налог полностью удержан налоговыми агентами, в декларации не указаны.

Пример 2: вычет на лечение, покупку лекарств, ДМС.

Пример 3: заполнение налоговой декларации по НДФЛ индивидуальным предпринимателем.

Пример 4: продажа доли в недвижимом имуществе.

Пример 5: заполнение налоговой декларации по НДФЛ адвокатом.

Пример 6: стандартный вычет, имущественный вычет при покупке и при продаже квартиры, вычет на обучение, вычет на лечение, инвестиционный вычет, вычет по негосударственному пенсионному обеспечению.

Если вы уже подавали налоговую декларацию по НДФЛ за 2021 год, но не указали в ней все вычеты, вам надо подать уточненную налоговую декларацию по НДФЛ.