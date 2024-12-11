Один из лидеров рынка ККТ продает часть активов для выхода из кризиса

Компания входит в тройку лидеров производства контрольно-кассовой техники (ККТ), занимая третье место после «Атола» и «Эвотора». У группы более 600 партнеров и свыше 1,5 тыс. сервисных центров в России и СНГ. Среди клиентов — Магнит, X5 Group, Твоё, Baon, Metro, Московский метрополитен, КАМАЗ, ВымпелКом, Роснефть, Эльдорадо и др. Выручка группы в 2023 году составила более 7 млрд руб.

Из-за роста ключевой ставки и удорожания кредитов компания столкнулась с трудностями. Общий долг группы превышает 3 млрд руб., из которых 2,2 млрд — долги перед кредиторами.

Как заявил РБК гендиректор и учредитель компании Андрей Журавлев, обслуживание кредитного портфеля выросло на 15% (на 450 млн руб. в год), тогда как наценка на продукцию не увеличилась.

С июня «Штрих-М» сократила объемы производства и число контрактов с клиентами на 70-80%. Выровнять финансовую ситуацию и восстановить производство планируется в начале 2025 года. Для этого планируется продать 50%-е доли в НТЦ «Измеритель» (выпускает ККТ и весовую технику, торговое оборудование и др.), в производственной площадке в Калужской области и Ковровском заводе торгового оборудования во Владимирской области.

Переговоры с потенциальными интересантами сейчас идут, но решение пока не принято.